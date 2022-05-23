«Бавария» официально продлила контракт с Нойером

Мюнхенская «Бавария» официально объявила о продлении соглашения с опытным немецким голкипером Мануэлем Нойером.

Как сообщает пресс-служба мюнхенского клуба, новый договор с 36-летним немецким футболистом рассчитано до лета 2024 года. Напомним, что Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. С 2017 года опытный голкипер является капитаном мюнхенской команды. В составе «Баварии» вратарь десять раз выигрывал чемпионат Германии.

В этом сезоне Мануэль Нойер провёл в немецкой лиге 28 поединков, в десяти из которых голкипер сумел сохранить свои владения в неприкосновенности.