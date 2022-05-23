Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Инсайдер утверждает, что Левандовски переедет в Испанию

23 Мая 2022 • 08:17 Комментировать

Один из лучших центрфорвардов мира Роберт Левандовски все же договорился о контракте с каталонской «Барселоной», об этом посредством социальных сетей сообщает журналист Николо Скира. Трудовой договор будет рассчитан на три года.

Ранее сообщалось, что 33-летний поляк настроен покинуть «Баварию» по окончании нынешнего сезона. При этом в Мюнхене не планируют отпускать бомбардира, требуя от него полностью выполнить контрактные обязательства. Действующий договор Роберта с клубом рассчитан до лета следующего года.

Роберт защищает цвета немецкого гранда с 2014 года. В минувшем сезоне он забил 35 голов в Бундеслиге.

Жена Левандовски выбрала новый клуб для нападающего

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Мая
08:17 · Германия. Бундеслига
Инсайдер утверждает, что Левандовски переедет в Испанию
22 Мая
22:51 · Германия. Бундеслига
«Барселона» сделала предложение «Баварии» по Левандовски
22:45 · Германия. Бундеслига
«Левандовски хочет уйти, «Бавария» не предлагала ему новый контракт»: агент поляка просит продать своего клиента
22:43 · Германия. Бундеслига
Агент Левандовски угрожает «Баварии»
15:09 · Германия. Бундеслига
Вундеркинд из «Аякса» близок к переходу в «Баварию»
14:42 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич: «Агент промыл мозги Левандовски» 2
14:21 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» поборется с «Ньюкаслом» за 19-летнего таланта из Франции
10:39 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет подписать лучшего игрока Лиги Европы
09:54 · Германия. Бундеслига
Нойер: Мы ожидали большего от этого сезона
09:25 · Германия. Кубок
Тедеско стал одним из самых молодых тренеров, которому удалось выиграть Кубок Германии
09:04 · Германия. Кубок
Вратарь «РБ Лейпцига»: Мы заслужили эту победу в Кубке Германии
08:24 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отреагировал на успех Тедеско в Германии
21 Мая
21:44 · Германия. Бундеслига
«Барселона» - не единственный претендент на Левандовски
21:00 · Германия. Бундеслига
Уволенный из дортмундской «Боруссии» Розе в одном шаге от назначения в новый клуб
20:30 · Германия. Кубок
«Фрайбург» — «РБ Лейпциг»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
Все новости
Рекомендуем