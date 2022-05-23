Инсайдер утверждает, что Левандовски переедет в Испанию

Один из лучших центрфорвардов мира Роберт Левандовски все же договорился о контракте с каталонской «Барселоной», об этом посредством социальных сетей сообщает журналист Николо Скира. Трудовой договор будет рассчитан на три года.

Ранее сообщалось, что 33-летний поляк настроен покинуть «Баварию» по окончании нынешнего сезона. При этом в Мюнхене не планируют отпускать бомбардира, требуя от него полностью выполнить контрактные обязательства. Действующий договор Роберта с клубом рассчитан до лета следующего года.

Роберт защищает цвета немецкого гранда с 2014 года. В минувшем сезоне он забил 35 голов в Бундеслиге.

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