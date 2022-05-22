«Барселона» сделала предложение «Баварии» по Левандовски

«Барселона» сделала предложение «Баварии» по трансферу нападающего Роберта Левандовски в размере 32 миллионов евро.

Контракт игрока с немецким клубом заканчивается через год. Форвард уже неоднократно заявлял, что хотел бы продолжить карьеру в каталонском клубе, однако руководство «Баварии» считает, что нападающий должен до конца отработать соглашение.

Ранее также была информация, что в клубном магазине «Барселоны» уже начали продавать футболки с именем польского нападающего.

В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 34 игры, забил 35 голов и отдал 3 результативные передачи.