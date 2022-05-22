Агент Левандовски угрожает «Баварии»

Пини Захави, агент, представляющий интересы форварда «Баварии» Роберта Левандовски, рассказал о ситуации с контрактом игрока.

«Бавария» говорит, что у него контракт до 2023 года? Конечно, они могут оставить Роберта еще на год… но я не рекомендую этого делать», — сказал он Bild.

Напомним, ранее между спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем и агентом футболиста произошёл конфликт. Босс клуба заявил в одном из своих интервью, что «Захави запудрил мозг Левандовски».

В нынешнем сезоне 33-летний поляк стал 10-кратным победителем Бундеслиги.