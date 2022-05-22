Нойер: Мы ожидали большего от этого сезона

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал журналистам о том, что думает по поводу этого сезона для мюнхенской команды.

Нойер заявил, что футболисты «Баварии» ожидали гораздо большего от сезона, а обидные вылеты из Лиги чемпионов и Кубка Германии ещё долго не выйдут из памяти. Опытный вратарь отметил, что у «Баварии» очень качественная команда, так что нужно с оптимизмом смотреть вперёд и верить в то, что следующий сезон будет более успешным и продуктивным.

Напомним, что в этом сезоне «Бавария» в очередной раз выиграла чемпионский титул. Нойер провёл в Бундеслиге 28 поединков, в десяти из которых сумел отыграть на ноль.