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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер: Мы ожидали большего от этого сезона

22 Мая 2022 • 09:54 Комментировать

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал журналистам о том, что думает по поводу этого сезона для мюнхенской команды.

Нойер заявил, что футболисты «Баварии» ожидали гораздо большего от сезона, а обидные вылеты из Лиги чемпионов и Кубка Германии ещё долго не выйдут из памяти. Опытный вратарь отметил, что у «Баварии» очень качественная команда, так что нужно с оптимизмом смотреть вперёд и верить в то, что следующий сезон будет более успешным и продуктивным.

Напомним, что в этом сезоне «Бавария» в очередной раз выиграла чемпионский титул. Нойер провёл в Бундеслиге 28 поединков, в десяти из которых сумел отыграть на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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