Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» - не единственный претендент на Левандовски

21 Мая 2022 • 21:44 Комментировать

В то время как в Барселоне контракт с польским форвардом Робертом Левандовски, похоже, считают делом решенным, испанское издание Sport.es сообщает о том, что на самом деле все еще может измениться.

Дело в том, что на услуги польского голеадора претендуют и другие клубы, и у них есть свои козыри - в частности, более выгодное финансовое предложение. Например, «ПСЖ», особенно если Килиан Мбаппе покинет клуб.

Мощного бомбардира ищет также лондонский «Арсенал», также упоминается и «Челси», хотя финансовая ситуация «пенсионеров» сейчас не совсем понятна. В то время как главный козырь «Барселоны» - это желание самого игрока играть за клуб.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Барселона Арсенал Лондон ПСЖ Роберт Левандовски Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Мая
21:44 · Германия. Бундеслига
«Барселона» - не единственный претендент на Левандовски
21:00 · Германия. Бундеслига
Уволенный из дортмундской «Боруссии» Розе в одном шаге от назначения в новый клуб
20:30 · Германия. Кубок
«Фрайбург» — «РБ Лейпциг»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
19:00 · Германия. Бундеслига
Левандовски всё ещё ждёт, что «Бавария» согласится отпустить его в «Барселону»
15:03 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «Манчестер Сити» сразятся за игрока сборной Италии
14:48 · Германия. Бундеслига
Хави: «Левандовски – один из вариантов на трансферном рынке»
14:16 · Германия. Бундеслига
Кан: «У Левандовски контракт до 2023 года, и он его выполнит»
11:07 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Челси» может продолжить карьеру в «Боруссии»
10:15 · Германия. Бундеслига
Левандовски не собирается устраивать бойкот «Баварии»
09:55 · Германия. Бундеслига
Президент Ла Лиги: Не вижу Левандовски в «Барселоне»
09:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл усиление в Бундеслиге 1
08:23 · Германия. Бундеслига
Жена Левандовски выбрала новый клуб для нападающего
00:37 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» повторила антирекорд Бундеслиги
20 Мая
23:05 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелилась на одноклубника Головина
20:24 · Германия. Бундеслига
Нкунку повторил достижение Клозе 16-летней давности
Все новости
Рекомендуем