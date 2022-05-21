«Барселона» - не единственный претендент на Левандовски

В то время как в Барселоне контракт с польским форвардом Робертом Левандовски, похоже, считают делом решенным, испанское издание Sport.es сообщает о том, что на самом деле все еще может измениться.

Дело в том, что на услуги польского голеадора претендуют и другие клубы, и у них есть свои козыри - в частности, более выгодное финансовое предложение. Например, «ПСЖ», особенно если Килиан Мбаппе покинет клуб.

Мощного бомбардира ищет также лондонский «Арсенал», также упоминается и «Челси», хотя финансовая ситуация «пенсионеров» сейчас не совсем понятна. В то время как главный козырь «Барселоны» - это желание самого игрока играть за клуб.