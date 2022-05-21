Левандовски не собирается устраивать бойкот «Баварии»

Звёздный польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски не намерен устраивать мюнхенской команде бойкот ради перехода в «Барселону».

По информации Sport1, польский футболист хочет уйти из мюнхенского клуба как профессионал, без скандалов, бойкотов и прочих подобных атрибутов. Левандовски даже не рассматривает вариант с бойкотом тренировок, так как для него подобный вариант является просто неприемлемым.

Напомним, что Роберт Левандовски очень хочет перейти в «Барселону» этим летом. Действующее соглашение польского форварда с «Баварией» рассчитано до июня 2023 года.