Президент Ла Лиги: Не вижу Левандовски в «Барселоне»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу возможного перехода звёздного польского форварда «Баварии» Роберта Левандовски в «Барселону».

Тебас заявил, что у каталонской команды около 500 миллионов евро потерь за последние два года, так что «сине-гранатовым» необходимо восстановиться для того, чтобы подписывать новых игроков. Функционер отметил, что с учётом требований польского форварда практически невозможно представить себе Левандовски в составе «Барселоны».

Напомним, что Роберт Левандовски хочет этим летом покинуть мюнхенскую команду и перебраться в «Барселону». Действующий контракт поляка с «Баварией» рассчитан до июня 2023 года.