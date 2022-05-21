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Чемпионат Германии. Бундеслига

Президент Ла Лиги: Не вижу Левандовски в «Барселоне»

21 Мая 2022 • 09:55 Комментировать

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу возможного перехода звёздного польского форварда «Баварии» Роберта Левандовски в «Барселону».

Тебас заявил, что у каталонской команды около 500 миллионов евро потерь за последние два года, так что «сине-гранатовым» необходимо восстановиться для того, чтобы подписывать новых игроков. Функционер отметил, что с учётом требований польского форварда практически невозможно представить себе Левандовски в составе «Барселоны».

Напомним, что Роберт Левандовски хочет этим летом покинуть мюнхенскую команду и перебраться в «Барселону». Действующий контракт поляка с «Баварией» рассчитан до июня 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Хавьер Тебас
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