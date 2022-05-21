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Чемпионат Германии. Бундеслига

Жена Левандовски выбрала новый клуб для нападающего

21 Мая 2022 • 08:23 Комментировать

Форвард Роберт Левандовски близок к уходу из мюнхенской «Баварии» грядущим летом. Согласно данным Sport1.de, жена польского голеадора Анна определилась с новой страной для семьи.

По данным источника, девушка хочет переехать в Испанию, где настойчивый интерес к ее мужу проявляет каталонская «Барселона». Анна хотела бы начать новый этап жизни именно на Пиренеях.

Также у Левандовски есть вариант продолжения карьеры в чемпионате Англии, однако его супруга категорически против переезда на Туманный Альбион.

Срок действующего контракта Роберта с «Баварией» истекает по окончании сезона-2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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