Жена Левандовски выбрала новый клуб для нападающего

Форвард Роберт Левандовски близок к уходу из мюнхенской «Баварии» грядущим летом. Согласно данным Sport1.de, жена польского голеадора Анна определилась с новой страной для семьи.

По данным источника, девушка хочет переехать в Испанию, где настойчивый интерес к ее мужу проявляет каталонская «Барселона». Анна хотела бы начать новый этап жизни именно на Пиренеях.

Также у Левандовски есть вариант продолжения карьеры в чемпионате Англии, однако его супруга категорически против переезда на Туманный Альбион.

Срок действующего контракта Роберта с «Баварией» истекает по окончании сезона-2022/2023.