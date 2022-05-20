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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нацелилась на одноклубника Головина

20 Мая 2022 • 23:05 Комментировать

«Бавария» находится в поисках центрального защитника. Команду летом покинет лидер обороны Никлас Зюле.

По информации Fichajes, боссы мюнхенского клуба обратили внимание на центрального защитника «Монако» Гильермо Марипана, который является одноклубником российского полузащитника Александра Головина.

Ранее главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что после ухода Зюле команда займётся поиском нового центрального защитника.

Чилиец Марипан проводит третий сезон в «Монако» и показывает высокий уровень на протяжении всего времени во Франции.

В этом сезоне 28-летний защитник является основным игроком монегасков. Он сыграл за команду 36 матчей во всех турнирах и отметился 1 голом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока на трансферном рынке в 15 млн евро. А контракт его истекает летом 2024 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Монако Бавария Никлас Зюле Александр Головин Гильерме Марипана
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