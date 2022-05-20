«Боруссия» Дортмунд хочет назначить Терзича новым тренером

Эдин Терзич в скором времени может стать новым наставником дортмундской «Боруссии». На этом посту боснийский специалист должен заменить Марко Розе, который сегодня был уволен из клуба.

Напомним, что Терзич уже возглавлял дортмундскую «Боруссию» в прошлом сезоне. После отставки главного тренера Люсьена Фавра, Терзич пришёл в команду на временной основе и помог ей добраться до четвертьфинала Лиги чемпионов.

По информации от Фабрицио Романо, дортмундская «Боруссия» собирается сделать Терзича своим постоянным тренером. В ближайшее время между обеими сторонами пройдут переговоры.