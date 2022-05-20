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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» Дортмунд уволила главного тренера Розе

20 Мая 2022 • 13:42 Комментировать

Дортмундская «Боруссия» решила расстаться со своим главным тренером Марко Розе, который возглавил клуб прошлым летом, придя из мёнхенгладбахской «Боруссии». По информации Фабрицио Романо, об этом решении в ближайшее время будет объявлено официально.

Напомним, что в этом сезоне дортмундская «Боруссия» финишировала на втором месте в Бундеслиге. При этом «шмели» впервые за долгое время не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Также команда вылетела в 1/16 Лиги Европы от шотландского «Глазго Рейнджерс».

Об именах потенциальных кандидатов на замену Марко Розе пока не сообщается.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марко Розе
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