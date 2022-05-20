«Боруссия» Дортмунд уволила главного тренера Розе

Дортмундская «Боруссия» решила расстаться со своим главным тренером Марко Розе, который возглавил клуб прошлым летом, придя из мёнхенгладбахской «Боруссии». По информации Фабрицио Романо, об этом решении в ближайшее время будет объявлено официально.

Напомним, что в этом сезоне дортмундская «Боруссия» финишировала на втором месте в Бундеслиге. При этом «шмели» впервые за долгое время не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Также команда вылетела в 1/16 Лиги Европы от шотландского «Глазго Рейнджерс».

Об именах потенциальных кандидатов на замену Марко Розе пока не сообщается.