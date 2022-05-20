УЕФА назвала символическую сборную Лиги Европы

Основным голкипером сборной стал победитель турнира и лучший игрок финала Кевин Трапп.

Еще трое его одноклубников попали в состав – защитник Мартин Хинтереггер, полузащитник Филип Костич и нападающий Рафаэль Борре.

«Глазго Рейнджерс» представлен тремя игроками: защитником Кэлвином Бэсси, полузащитником Джеймсом Тавернье и форвардом Райаном Кентом.

Также были отмечены защитник «Вест Хэма» Крейг Доусон, полузащитники Конрад Лаймер из «РБ Лейпцига» и Деклан Райс из «Вест Хэма» и нападающий Кристофер Нкунку из «РБ Лейпцига».