Наставник сборной Германии объяснил, почему не вызвал тер Штегена

Наставник сборной Германии Ханси Флик объяснил, почему не вызвал вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена на матчи Лиги наций.

«Из-за травм в последние годы он не мог отдыхать, и, помня о чемпионате мира, мы договорились, что в этом году важно, чтобы он больше занимался восстановлением», - сказал тренер национальной сборной.

На сегодняшний день тер Штеген провел 28 матчей за сборную Германии, однако, большая часть его карьеры прошла в тени Мануэля Нойера.

В этом сезоне голкипер сыграл в Ла Лиге 34 игры, в 11 из которых отстоял на ноль.