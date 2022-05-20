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Чемпионат Германии. Бундеслига

Наставник сборной Германии объяснил, почему не вызвал тер Штегена

20 Мая 2022 • 11:19 Комментировать

Наставник сборной Германии Ханси Флик объяснил, почему не вызвал вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена на матчи Лиги наций.

«Из-за травм в последние годы он не мог отдыхать, и, помня о чемпионате мира, мы договорились, что в этом году важно, чтобы он больше занимался восстановлением», - сказал тренер национальной сборной.

На сегодняшний день тер Штеген провел 28 матчей за сборную Германии, однако, большая часть его карьеры прошла в тени Мануэля Нойера.

В этом сезоне голкипер сыграл в Ла Лиге 34 игры, в 11 из которых отстоял на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Германии Марк-Андре Тер Штеген Ханси Флик
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