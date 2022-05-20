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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» назвала максимальную цену, за которую готова купить Левандовски

20 Мая 2022 • 10:55 Комментировать (4)

Сага с переходом нападающего «Баварии» Роберта Левандовски в «Барселону» продолжает развиваться. Каталонцы назвали цену, которую готовы заплатить за футболиста.

Внутри «Барселоны» считают, что 60 миллионов евро является максимальной ценой, которую каталонский клуб готов заплатить за трансфер игрока, контракт которого истекает через год, сообщают испанские СМИ.

Ранее была информация, что польский форвард уже согласовал детали личного контракта с испанской командой, однако, боссы «Баварии» настаивают, что Левандовски должен отработать свое соглашение с мюнхенцами по полной программе. Тем не менее, наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что не видит смысла работать с футболистом, который не хочет играть в команде.

В этом сезоне Левандовски провел в Бундеслиге 34 игры, забил 35 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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