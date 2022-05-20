Зюле: «Переход в «Баварию» был лучшим решением в моей жизни»

Защитник Никлас Зюле, который летом перейдёт из «Баварии» в дортмундскую «Боруссию», рассказал об этапе своей карьеры в Мюнхене.

«Я думаю, что переход в «Баварию» был лучшим решением в моей жизни. Когда я оглядываюсь назад на свои пять лет, проведённые здесь, на наши достижения, на свою роль, которую я сыграл в этом, на то, как я развился, я очень благодарен», — сказал защитник в подкасте Bayern Insider.

Зюле перешёл в «Баварию» в 2017 году из «Хоффенхайма» за 20 млн евро. За пять лет он провёл за клуб 170 матчей, забил семь мячей и отдал пять результативных передач.

Летом 26-летний немец перейдёт в дортмундскую «Боруссию» на правах свободного агента.