«Штутгарт» выставил ценник на Калайджича

«Штутгарт» выставил ценник на своего нападающего Сашу Калайджича, сообщает издание Bayern&Germany.

По информации источника, «швабы» хотят за форварда 25 млн евро, в то время как «Бавария» хотела заплатить около 20 млн евро. Однако в случае, если «мюнхенцам» срочно понадобится завершитель в атаке, цена не станет преградой.

Сообщается, что пока руководство немецкого гранда сомневается в способности Калайджича заменить Роберта Левандовски.

В текущем сезоне 24-летний австриец провёл за «Штутгарт» 15 матчей в Бундеслиге, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Сайт Transfermarkt оценивает его в 22 млн евро.