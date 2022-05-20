«Бавария» не хочет обсуждать контракт Гнабри

Переговоров по новому контракту с нападающим Сержем Гнабри в настоящее время не предвидится, сообщает издание Bayern&Germany.

По информации источника, игрок не захотел принимать последнее предложение «Баварии», так что клуб решил сделать паузу.

Гнабри перешёл в немецкий гранд в 2017 году из «Вердера» за восемь млн евро. Его действующее соглашение рассчитано до 2023 года.

Ранее появилась информация, что Гнабри интересен «Реалу», «Ювентусу» и английским топ-клубам.

В текущем сезоне 26-летний немец провёл за «рекордмайстер» 45 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 10 голевых передач. Transfermarkt оценивает его в 70 млн евро.