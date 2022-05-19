Ковач возглавит «Вольфсбург»

Экс-главный тренер «Монако» Нико Ковач станет новым наставником «Вольфсбурга».

Waz сообщает, что бывший главный тренер «Монако» Ковач возглавит немецкий «Вольфсбург». Контракт специалиста с клубом уже согласован, остается лишь дождаться официального объявления.

Другой источник сообщает, что соглашение Ковача с командой будет рассчитано на три сезона. Ранее 50-летний специалист отверг предложение от «Боруссии» Мёнхенгладбах.

Последним местом работы тренера был «Монако», а до этого «Бавария», где он стал чемпионом Германии, выиграл национальный Кубок и стал обладателем Суперкубка Германии.