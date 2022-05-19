«Барселона» готова пожертвовать своей звездой ради трансфера Левандовски

Каталонская «Барселона» продолжает переговорный процесс с мюнхенской «Баварией» по поводу трансфера польского бомбардира Роберта Левандовски.

По сведениям Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» не смогут потянуть трансфер из-за финансовых трудностей, а потому попытаются включить в сделку одного из своих футболистов. Каталонцы готовы пожертвовать голландцем Мемфисом Депаем ради перехода Левандовски.

Ранее сообщалось, что Роберт уже договорился с «Барселоной» о подписании трехлетнего трудового договора.

33-летний поляк выступает за «Баварию» с 2014 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.