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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» готова пожертвовать своей звездой ради трансфера Левандовски

19 Мая 2022 • 07:45 Комментировать

Каталонская «Барселона» продолжает переговорный процесс с мюнхенской «Баварией» по поводу трансфера польского бомбардира Роберта Левандовски.

По сведениям Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» не смогут потянуть трансфер из-за финансовых трудностей, а потому попытаются включить в сделку одного из своих футболистов. Каталонцы готовы пожертвовать голландцем Мемфисом Депаем ради перехода Левандовски.

Ранее сообщалось, что Роберт уже договорился с «Барселоной» о подписании трехлетнего трудового договора.

33-летний поляк выступает за «Баварию» с 2014 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Мемфис Депай
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