«Бавария» приняла решение по трансферу Усмана Дембеле

Вингер Усман Дембеле, который близок к уходу из каталонской «Барселоны», вряд ли окажется в немецком чемпионате. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны мюнхенской «Баварии».

Однако, по данным Kicker, в немецком гранде считают, что нет необходимости подписывать француза, поскольку фланги атаки хорошо укомплектованы. Чемпион Бундеслиги не станет приглашать Дембеле, даже если потеряет Сержа Гнабри.

Таким образом, единственным вариантом перехода для Усмана является «ПСЖ», который ведет переговоры с ним с зимы этого года. Также игрок может остаться в «Барселоне», каталонцы не против продлить контракт.