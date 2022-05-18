Опубликован телефонный разговор Левандовски, где он упоминает «Барселону»

Немецкая газета Bild опубликовала новость, в которой рассекретила телефонный разговор форварда «Баварии» Роберта Левандовски, где он упомянул «Барселону».

По данным немецкого издания, в раздевалке Левандовски разговаривал на польском языке и несколько раз упомянул «Барселону». Один из редакторов раскрыл подробности разговора: «Роберт Левандовски громко разговаривал по телефону в раздевалке. Хотя нападающий говорил по-польски, термин «Барселона», понятный всем профессионалам даже без знания иностранного языка».

Ранее в СМИ сообщалось, что Левандовски не намерен продлевать контракт с «Баварией» и, вероятнее всего, покинет клуб из Мюнхена.