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Чемпионат Германии. Бундеслига

Опубликован телефонный разговор Левандовски, где он упоминает «Барселону»

18 Мая 2022 • 20:57 Комментировать

Немецкая газета Bild опубликовала новость, в которой рассекретила телефонный разговор форварда «Баварии» Роберта Левандовски, где он упомянул «Барселону».

По данным немецкого издания, в раздевалке Левандовски разговаривал на польском языке и несколько раз упомянул «Барселону». Один из редакторов раскрыл подробности разговора: «Роберт Левандовски громко разговаривал по телефону в раздевалке. Хотя нападающий говорил по-польски, термин «Барселона», понятный всем профессионалам даже без знания иностранного языка».

Ранее в СМИ сообщалось, что Левандовски не намерен продлевать контракт с «Баварией» и, вероятнее всего, покинет клуб из Мюнхена.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Бундеслига Ла Лига Роберт Левандовски
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