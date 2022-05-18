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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски договорился с «Барселоной» в раздевалке «Баварии»

18 Мая 2022 • 11:30 Комментировать

Появляются новые детали переговоров центрфорварда «Баварии» Роберта Левандовски с каталонской «Барселоной». Как рапортует в своих соцсетях инсайдер Кристиан Фальк, поляк не стесняясь вел переговоры о переходе в стан «сине-гранатовых», находясь в раздевалке немецкого клуба.

Во время телефонного звонка он общался на польском языке, поэтому присутствующие рядом футболисты не смогли понять всего сказанного. Однако Роберт очень часто упоминал название каталонского клуба, что привлекло внимание со стороны одноклубников.

Левандовски может пополнить ряды «Барселоны» грядущим летом. Если верить СМИ, он согласовал с клубом трехлетний контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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