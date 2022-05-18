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Левандовски согласовал контракт с новым топ-клубом

18 Мая 2022 • 10:56 Комментировать

Центральный форвард Роберт Левандовски близок к уходу из мюнхенской «Баварии» в летнее трансферное окно.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, нападающий провел переговоры с каталонской «Барселоной» и согласовал долгосрочный трудовой договор на три года. Теперь руководство «сине-гранатовых» попытается договориться со своими коллегами из «Баварии» по условиям трансфера поляка.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Барса» готова предложить за голеадора не более 35 миллионов евро.

Срок действия контракта Роберта с «Баварией» истекает в 2023 году.

«Бавария» нашла замену Левандовски в АПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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