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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хоффенхайм» остался без тренера

18 Мая 2022 • 07:19 Комментировать

Наставник «Хоффенхайма» Себастьян Хенес решил покинуть пост главного тренера немецкой команды.

Как сообщает пресс-служба «Хоффенхайма», соглашение между тренером и командой было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Напомним, что контракт Хенеса с «Хоффенхаймом» действовал до лета 2023 года. С «деревенскими» специалист работал с лета 2020 года, когда на посту главного тренера он заменил Альфреда Шредера.

Стоит отметить, что в этом сезоне «Хоффенхайм» под руководством Себастьяна Хенеса занял девятую строчку в немецком чемпионате. До этого тренер работал во второй команде мюнхенской «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм Бундеслига Себастьян Хенес
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