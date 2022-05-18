«Хоффенхайм» остался без тренера

Наставник «Хоффенхайма» Себастьян Хенес решил покинуть пост главного тренера немецкой команды.

Как сообщает пресс-служба «Хоффенхайма», соглашение между тренером и командой было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Напомним, что контракт Хенеса с «Хоффенхаймом» действовал до лета 2023 года. С «деревенскими» специалист работал с лета 2020 года, когда на посту главного тренера он заменил Альфреда Шредера.

Стоит отметить, что в этом сезоне «Хоффенхайм» под руководством Себастьяна Хенеса занял девятую строчку в немецком чемпионате. До этого тренер работал во второй команде мюнхенской «Баварии».