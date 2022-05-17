«Бавария» прогрессирует в переговорах по Гравенберху

Мюнхенская «Бавария» стала ещё на шаг ближе к приобретению полузащитника амстердамского «Аякса» Райана Гравенберха. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, немецкий клуб сегодня провёл позитивные переговоры по трансферу хавбека.

Отмечается, что сторонам осталось согласовать последние детали. В скором времени «Бавария» обсудит с нидерландскими коллегами сроки выплат. Сумма трансфера предположительно составит 40 миллионов евро.

Напомним, ранее спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил, что мюнхенский клуб близок к подписанию контракта с другим игроком «Аякса» – Нуссером Мазрауи.