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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» уже активно ищет замены Левандовски и Гнабри

17 Мая 2022 • 14:52 Комментировать

Руководство мюнхенской «Баварии» быстро отреагировало на отказы своих футболистов Роберта Левандовски и Сержа Гнабри продлевать контракт, который истекает в конце следующего сезона. Чтобы не потерять обоих, не получив при этом ни копейки, мюнхенский клуб может продать игроков уже этим летом.

По информации Кристиана Фалька из Bild, «Бавария» рассматривает двух форвардов и двух вингеров на замену Левандовски и Гнабри. Таким образом новыми нападающими мюнхенцев могут стать Саша Калайджич из «Штуттгарта» и Себастьян Алле из амстердамского «Аякса», который ранее выступал в Бундеслиге за франкфуртский «Айнтрахт».

Что касается позиции вингера, то тут «Бавария» рассматривает Садио Мане из «Ливерпуля» и бывшего игрока «Боруссии» Дортмунд Усмана Дембеле, у которого летом заканчивается контракт с «Барселоной».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Серж Гнабри Садио Мане Усман Дембеле Себастьян Алле Саша Калайджич
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