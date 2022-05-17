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Замена Левандовски или Холанну: «Бавария» и «Боруссия» сразятся за топ-бомбардира

17 Мая 2022 • 13:18 Комментировать

Главная ударная сила амстердамского «Аякса» Себастьен Алле имеет два заманчивых предложения в немецком чемпионате. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Игнасио Генуарди.

В споре за 27-летнего ивуарийского футболиста сойдутся мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Что касается «Аякса», то голландский гранд оценивает своего лидера в 40 миллионов евро.

Алле пополнил ряды «Аякса» зимой 2021 года, перебравшись из лондонского «Вест Хэма». Его трансфер обошелся голландцам в 22,5 миллиона евро.

В составе амстердамского коллектива ивуариец сыграл 65 матчей, забил 47 мячей и отдал 16 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Себастьен Алле
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