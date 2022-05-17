«Бавария» предложила Дембеле контракт на 4 года

«Бавария» предложила полузащитнику «Барселоны» Усману Дембеле контракт на 4 года. За развитием ситуации продолжает следить «ПСЖ».

Текущее соглашение Дембеле с «Барселоной» заканчивается летом и стороны пока так и не пришли к обоюдному согласию.

Ситуацией пользуется «Бавария», которая уже предложила Дембеле контракт на 4 года с зарплатой 18 миллионов евро за сезон, сообщает L’Équipe. Кроме того, к игроку большой интерес проявляет французский «ПСЖ».

В этом сезоне Дембеле провел в Ла Лиге 20 матчей, забил 1 гол и отдал 13 результативных передач.