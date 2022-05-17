«Барселона» назвала сумму, какую готова заплатить за Левандовски

В ближайшее время стартуют переговоры между каталонской «Барселоной» и мюнхенской «Баварией» по поводу перехода польского центрфорварда Роберта Левандовски.

Согласно сведениям Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» рассчитывают усилиться 33-летним бомбардиром в летнее трансферное окно. Каталонцы готовы предложить за игрока 35 миллионов евро. Это максимальная сумма, которую могут себе позволить руководители «Барсы».

Сам Левандовски готов переехать на «Камп Ноу». Ради этого он может существенно пожертвовать заработной платой. Ожидается, что она будет снижена с 22 до 6 миллионов евро в год.

Срок действующего контракта Роберта с «Баварией» истекает в конце сезона-2022/2023.