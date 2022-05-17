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Чемпионат Германии. Бундеслига

Калайджич: «Нет конкретных предложений ни от «Баварии», ни от других клубов»

17 Мая 2022 • 11:16 Комментировать

Нападающий «Штуттгарта» Саша Калайджич высказался о своём будущем.

«В ближайшие несколько дней я проведу переговоры со «Штуттгартом» и моим агентом. Приближаются жаркие дни, и не только в том, что касается погоды. Нет конкретных предложений ни от «Баварии», ни от других клубов», — приводит слова футболиста издание Kronen Zeitung

Ранее появилась информация, что Калайджич может заменить в «Баварии» Роберта Левандовски.

В текущем сезоне 24-летний австриец провёл за «швабов» 15 матчей в Бундеслиге, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает форварда в 22 млн евро.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Штуттгарт Роберт Левандовски Саша Калайджич
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