Калайджич: «Нет конкретных предложений ни от «Баварии», ни от других клубов»

Нападающий «Штуттгарта» Саша Калайджич высказался о своём будущем.

«В ближайшие несколько дней я проведу переговоры со «Штуттгартом» и моим агентом. Приближаются жаркие дни, и не только в том, что касается погоды. Нет конкретных предложений ни от «Баварии», ни от других клубов», — приводит слова футболиста издание Kronen Zeitung

Ранее появилась информация, что Калайджич может заменить в «Баварии» Роберта Левандовски.

В текущем сезоне 24-летний австриец провёл за «швабов» 15 матчей в Бундеслиге, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает форварда в 22 млн евро.