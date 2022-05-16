Нкунку – второй француз в истории, получивший приз лучшему игроку Бундеслиги

Нападающий «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку стал обладателем приза лучшему игроку сещона-2021/22 в Бундеслиге.

24-летний форвард стал вторым в истории французом (после Франка Рибери в 2008 году), который получил этот приз.

Француз перешёл в «РБ Лейпциг» летом 2019 года из «ПСЖ». В нынешнем сезоне он забил 34 мяча и отдал 20 результативных передач, при этом он сыграл за «быков» 51 игру. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

По итогам сезона-2021/22 «РБ Лейпциг» занял четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги и в следующем сезоне выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.