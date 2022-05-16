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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нкунку признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге

16 Мая 2022 • 17:45 Комментировать

Полузащитник «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку был признан лучшим игроком сезона в немецкой Бундеслиге. Напомним, что на счету французского хавбека в нынешнем сезоне 20 голов и 15 голевых передач в чемпионате Германии.

Ранее спортивный директор «РБ Лейпцига» дал понять, что полузащитник останется в клубе на следующий сезон. При этом существует небольшая вероятность, что «быки» всё же согласятся отпустить Нкунку за 80 миллионов евро.

Напомним, что одним из претендентов на трансфер Нкунку числилась мюнхенская «Бавария». Также заинтересованность в футболисте проявляли «Манчестер Юнайтед» и «Челси». 

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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