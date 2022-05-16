Директор «Боруссии» Дортмунд Кель: «Мы хотели бы продлить контракт с Мукоко»

Бывший капитан, а ныне директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель прокомментировал ситуацию с контрактом молодого нападающего Юссуфа Мукоко, который в конце следующего сезона может стать свободным агентом.

«У Юссуфа Мукоко есть контракт до 2023 года. Но при этом мы бы хотели продлить его», – приводит слова экс-капитана дортмундской «Боруссии» Фабрицио Романо.

Напомним, что Мукоко является самым молодым дебютантом в истории Бундеслиги. Нападающий впервые вышел на поле в чемпионате Германии в футболке «Боруссии» в возрасте 16 лет и трёх дней, что позволило ему установить новый рекорд.