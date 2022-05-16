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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штутгарт» собирается выкупить защитника «Арсенала»

16 Мая 2022 • 10:12 Комментировать

Руководители «Штутгарта» намерены в ближайшее время выкупить греческого защитника Константиноса Мавропаноса у лондонского «Арсенала».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, немецкая команда решила выкупить контракт 24-летнего греческого футболиста, так как «Штутгарту» удалось сохранить прописку в элитном немецком дивизионе по итогам этого сезона. За Мавропаноса «Штутгарт» должен будет заплатить «канонирам» около трёх миллионов евро.

В этом сезоне Константинос Мавропанос провёл в немецкой лиге 31 матч и отметился четырьмя забитыми мячами. До этого грек в Бундеслиге также выступал за «Нюрнберг».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Константинос Мавропанос Штутгарт
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