«Штутгарт» собирается выкупить защитника «Арсенала»

Руководители «Штутгарта» намерены в ближайшее время выкупить греческого защитника Константиноса Мавропаноса у лондонского «Арсенала».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, немецкая команда решила выкупить контракт 24-летнего греческого футболиста, так как «Штутгарту» удалось сохранить прописку в элитном немецком дивизионе по итогам этого сезона. За Мавропаноса «Штутгарт» должен будет заплатить «канонирам» около трёх миллионов евро.

В этом сезоне Константинос Мавропанос провёл в немецкой лиге 31 матч и отметился четырьмя забитыми мячами. До этого грек в Бундеслиге также выступал за «Нюрнберг».