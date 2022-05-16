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Чемпионат Германии. Бундеслига

«ПСЖ» может заменить Мбаппе форвардом из Бундеслиги

16 Мая 2022 • 07:40 Комментировать

Австрийский нападающий Саша Калайджич, правами на которого владеет «Штуттгарт», пользуется большим спросом на трансферном рынке. Об этом сообщается на страницах Kicker.

По информации немецких журналистов, заинтересованность в услугах 24-летнего центрфорварда проявляют французский «ПСЖ», мюнхенская «Бавария», «Ньюкасл» и лиссабонская «Бенфика». Сам Калайджич готов к смене клуба и ждет официальных предложений.

Действующий контракт австрийца со «швабами» истекает в конце следующего сезона. Его трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.

В завершившемся сезоне Бундеслиги он отметился шестью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Бавария Саша Калайджич
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