«ПСЖ» может заменить Мбаппе форвардом из Бундеслиги

Австрийский нападающий Саша Калайджич, правами на которого владеет «Штуттгарт», пользуется большим спросом на трансферном рынке. Об этом сообщается на страницах Kicker.

По информации немецких журналистов, заинтересованность в услугах 24-летнего центрфорварда проявляют французский «ПСЖ», мюнхенская «Бавария», «Ньюкасл» и лиссабонская «Бенфика». Сам Калайджич готов к смене клуба и ждет официальных предложений.

Действующий контракт австрийца со «швабами» истекает в конце следующего сезона. Его трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.

В завершившемся сезоне Бундеслиги он отметился шестью забитыми мячами.