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Чемпионат Германии. Бундеслига

Фавр может вернуться к рулю мёнхенгладбахской «Боруссии»

16 Мая 2022 • 00:27 Комментировать

Новым-старым наставником мёнхенгладбахской «Боруссии» может стать швейцарский специалист Люсьен Фавр. В настоящий момент именно он считается самым вероятным кандидатом на вакантную должность, сообщает TMW.

В прошлом 64-летний Фавр уже работал в мёнхенгладбахской «Боруссии» - он возглавлял клуб с 2011 по 2015 год. После этого он какое-то время поработал во французской «Ницце», а с 2018 по 2020 год тренировал уже другую «Боруссию» - дортмундскую.

По итогам только что закончившегося сезона в Бундеслиге мёнхенгладбахской «Боруссия» заняла десятое место в турнирной таблице чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Люсьен Фавр
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