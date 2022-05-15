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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кан прокомментировал ситуацию вокруг Левандовски

15 Мая 2022 • 17:06 Комментировать

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал ситуацию вокруг польского нападающего Роберта Левандовски.

Он заверил, что у форварда есть действующий контракт до 2023-го года, и он будет его исполнять.

«Мы уже сталкивались с подобными ситуациями раньше. Это нельзя назвать головной болью. Мы сделали предложение через его агента, он отклонил его. Это его право», - приводит слова специалиста BR24 Sport.

Ранее Левандовски сообщал, что, возможно, провел свою последнюю игру в футболе «Баварии».


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Евро-Футбол.Ру,
Оливер Кан Роберт Левандовски
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