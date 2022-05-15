Нагельсманн о ситуации с Левандовски: Для нас это стимул искать нового форварда

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался по поводу возможного ухода польского нападающего Роберта Левандовски из мюнхенской команды.

Нагельсманн заявил, что уход Роберта был бы потерей, но у форварда контракт с клубом до лета 2023 года. Тренер отметил, что вся эта ситуация должна простимулировать боссов «Баварии» искать нового форварда, который в ближайшее время сможет достойно заменить польского бомбардира.

Напомним, что Роберт Левандовски собирается этим летом сменить клубную прописку. Форвард хочет перебраться в «Барселону». В этом сезоне поляк в Бундеслиге забил 35 голов в 34 матчах.