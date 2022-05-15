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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн о ситуации с Левандовски: Для нас это стимул искать нового форварда

15 Мая 2022 • 13:07 Комментировать

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался по поводу возможного ухода польского нападающего Роберта Левандовски из мюнхенской команды.

Нагельсманн заявил, что уход Роберта был бы потерей, но у форварда контракт с клубом до лета 2023 года. Тренер отметил, что вся эта ситуация должна простимулировать боссов «Баварии» искать нового форварда, который в ближайшее время сможет достойно заменить польского бомбардира.

Напомним, что Роберт Левандовски собирается этим летом сменить клубную прописку. Форвард хочет перебраться в «Барселону». В этом сезоне поляк в Бундеслиге забил 35 голов в 34 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Роберт Левандовски Юлиан Нагельсманн
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