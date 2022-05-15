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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер высказался о возможном уходе Левандовски

15 Мая 2022 • 12:57 Комментировать

Немецкий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного ухода польского форварда Роберта Левандовски из мюнхенского клуба.

Мюллер сказал, что контракт польского футболиста рассчитан до лета 2023 года, так что ситуация находится под полным контролем мюнхенской команды. Полузащитник отметил, что очень хотел бы, чтобы Левандовски остался, но все прекрасно понимают сложившуюся непростую ситуацию.

Напомним, что Роберт Левандовски в этом сезоне провёл в немецком чемпионате 34 матча, в которых отметился 35 забитыми мячами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер Роберт Левандовски
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