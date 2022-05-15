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Чемпионат Германии. Бундеслига

Лунёв не собирается возвращаться в РПЛ

15 Мая 2022 • 12:47 Комментировать

Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв высказался по поводу своих планов на следующий сезон.

Лунёв сказал «РБ-Спорту», что в немецкой команде рассчитывают на него в следующем сезоне, но более детально он собирается поговорить с руководителями «Байера» о своём будущем в ближайшее время. Голкипер отметил, что точно не собирается на данном этапе возвращаться в российский чемпионат. Напомним, что соглашение Лунёва с «фармацевтами» рассчитано до следующего лета.

В этом сезоне Андрей Лунёв провёл в немецком чемпионате в составе «Байера» лишь один матч, в котором пропустил один мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Лунёв
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