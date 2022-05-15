Левандовски: Я не получил от «Баварии» предложения по новому контракту

Звёздный польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски заявил журналистам, что не получал предложения по новому контракту от боссов мюнхенского клуба.

Левандовски сказал, что так и не получил от «Баварии» никаких предложений по поводу нового соглашения. Польский футболист отметил, что теперь сторонам нужно будет найти вариант, который устроит абсолютно всех. Напомним, что форвард очень хочет этим летом сменить клубную прописку и перебраться в «Барселону».

В этом сезоне Роберт Левандовски провёл в немецком чемпионате 34 матча, в которых отметился 35 забитыми мячами и тремя результативными передачами.