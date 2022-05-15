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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Атлетико» хочет заменить Суареса топ-бомбардиром Бундеслиги

15 Мая 2022 • 11:09 Комментировать

Мадридский «Атлетико» подыскивает замену уругвайцу Луису Суаресу, который по завершении нынешнего сезона покинет испанский коллектив.

Согласно данным Todofichajes, целью «матрасников» является чешский нападающий Патрик Шик, который выступает в немецкой Бундеслиге за леверкузенский «Байер». Стороны уже провели предварительные переговоры. «Фармацевты» заявили, что оценивают сделку минимум в 55 миллионов евро.

Патрик финишировал на втором месте в гонке бомбардиров чемпионата Германии, уступив лишь Роберту Левандовски. 26-летний чех наколотил 24 гола в 27 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Луис Суарес Патрик Шик
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