«Атлетико» хочет заменить Суареса топ-бомбардиром Бундеслиги

Мадридский «Атлетико» подыскивает замену уругвайцу Луису Суаресу, который по завершении нынешнего сезона покинет испанский коллектив.

Согласно данным Todofichajes, целью «матрасников» является чешский нападающий Патрик Шик, который выступает в немецкой Бундеслиге за леверкузенский «Байер». Стороны уже провели предварительные переговоры. «Фармацевты» заявили, что оценивают сделку минимум в 55 миллионов евро.

Патрик финишировал на втором месте в гонке бомбардиров чемпионата Германии, уступив лишь Роберту Левандовски. 26-летний чех наколотил 24 гола в 27 встречах.