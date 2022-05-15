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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» хочет усилить атаку рекордсменом Лиги чемпионов

15 Мая 2022 • 10:24 Комментировать

Талантливый форвард Юссуфа Мукоко, права на которого принадлежат дортмундской «Боруссии», имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате.

По информации инсайдера Экрема Конура, подписать 17-летнего нападающего планирует мадридский «Реал». «Королевский клуб» готов выделить на покупку Мукоко порядка десяти миллионов евро.

Действующий контракт Юссуфа с немецким клубом истекает в 2023 году.

Мукоко - рекордсмен Лиги чемпионов. Форвард является самым молодым дебютантом турнира в истории. Он дебютировал в Лиге чемпионов в возрасте 16 лет и 18 дней.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Юссуфа Мукоко
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