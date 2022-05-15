«Реал» хочет усилить атаку рекордсменом Лиги чемпионов

Талантливый форвард Юссуфа Мукоко, права на которого принадлежат дортмундской «Боруссии», имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате.

По информации инсайдера Экрема Конура, подписать 17-летнего нападающего планирует мадридский «Реал». «Королевский клуб» готов выделить на покупку Мукоко порядка десяти миллионов евро.

Действующий контракт Юссуфа с немецким клубом истекает в 2023 году.

Мукоко - рекордсмен Лиги чемпионов. Форвард является самым молодым дебютантом турнира в истории. Он дебютировал в Лиге чемпионов в возрасте 16 лет и 18 дней.