Левандовски повторил бомбардирский рекорд Герда Мюллера

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски в очередной раз выиграл бомбардирскую гонку в немецкой Бундеслиге. 33-летний поляк сделал это в седьмой раз.

Как информирует OptaFranz, Левандовски повторил рекордное достижение легендарного Герда Мюллера, который тоже становился лучшим голеадором чемпионата Германии семь раз.

В завершившемся сезоне Роберт отметился 35 забитыми мячами (пять – с пенальти).

К слову, в прессе начали ходить слухи об уходе поляка из «Баварии» грядущим летом. Эту информацию уже подтвердил спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.

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