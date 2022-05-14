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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нашла бюджетную замену Левандовски

14 Мая 2022 • 13:59 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» начала формировать список футболистов, которые могут заменить на острие атаки поляка Роберта Левандовски. Нынешний лидер команды недоволен новым контрактом и подумывает об уходе.

По информации Bild, в поле зрения чемпиона Германии попал форвард «Штуттгарта» Саша Калайджич. Трансферная стоимость 24-летнего австрийского игрока составляет порядка 20 миллионов евро. Его контракт со «швабами» рассчитан до лета следующего года.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Калайджич провел 14 поединков, в которых отметился пятью результативными ударами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Саша Калайджич
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