Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» ищет замену Левандовски

13 Мая 2022 • 20:28 Комментировать

Нападающий французского «Реймса» Уго Экитике попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии», сообщает Foot Mercato.

По информации источника, Экитике является одним из потенциальных кандидатов на замену Роберту Левандовски, который может летом покинуть Мюнхен.

За Уго следят дортмундская «Боруссия», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Интер».

19-летний форвард является воспитанником «Реймса». За всё время он провёл за первую команду «красно-белых» 26 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал три голевые передачи. Его контракт рассчитан до 2024 года.

Transfermarkt оценивает француза в 20 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Реймс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
14.05  16:30 Аугсбург ... Гройтер Фюрт 1.71 3.75 5.40
14.05  16:30 Боруссия М ... Хоффенхайм 2.55 3.65 2.70
14.05  16:30 Вольфсбург ... Бавария 4.40 5.20 1.61
14.05  16:30 Арминия ... РБ Лейпциг 6.00 5.00 1.48
14.05  16:30 Штуттгарт ... Кёльн 2.90 3.25 2.60
14.05  16:30 Байер Л ... Фрайбург 1.78 3.85 4.60
14.05  16:30 Майнц ... Айнтрахт Фр 2.32 3.75 2.95
14.05  16:30 Унион Берлин ... Бохум 1.71 3.75 5.20
14.05  16:30 Боруссия Д ... Герта 1.47 5.40 5.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Мая
20:28 · Германия. Бундеслига
«Бавария» ищет замену Левандовски
20:16 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова тратить ради усиления центра поля
19:47 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» связалась с агентом Мане на фоне новостей об уходе Левандовски
19:02 · Англия. Премьер-лига
Беллингхем: «Я пожелал Холанну удачи в «Манчестер Сити»
17:49 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии»: «Левандовски отработает свой контракт до конца»
16:56 · Германия. Бундеслига
Беллингхем: «Я останусь в «Боруссии» в следующем сезоне»
14:36 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн о будущем Левандовски: «Лучше спросите клуб или самого Роберта»
13:48 · Англия. Премьер-лига
Розе пожелал Холанну «всего наилучшего» перед переходом в «Манчестер Сити»
13:09 · Германия. Бундеслига
Маттеус о Левандовски: «Если он не хочет играть в «Баварии», он должен уйти»
12:45 · Германия. Бундеслига
Назван главный раздражитель Левандовски в «Баварии»
11:38 · Англия. Премьер-лига
Ройс о Клоппе: «Когда он входит в комнату, в воздухе что-то напрягается»
09:52 · Англия. Премьер-лига
FM2022 предсказал Холанну стать лучшим бомбардиром «Манчестер Сити» в истории
08:54 · Германия. Бундеслига
«Бавария» повесила ценник на Левандовски
12 Мая
22:30 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти заявил, что его не волнует переход Холанна в «Манчестер Сити»
21:44 · Англия. Премьер-лига
Погба получил предложения от «Ювентуса» и «Баварии»
Все новости
Рекомендуем