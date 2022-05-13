«Бавария» ищет замену Левандовски

Нападающий французского «Реймса» Уго Экитике попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии», сообщает Foot Mercato.

По информации источника, Экитике является одним из потенциальных кандидатов на замену Роберту Левандовски, который может летом покинуть Мюнхен.

За Уго следят дортмундская «Боруссия», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Интер».

19-летний форвард является воспитанником «Реймса». За всё время он провёл за первую команду «красно-белых» 26 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал три голевые передачи. Его контракт рассчитан до 2024 года.

Transfermarkt оценивает француза в 20 млн евро.