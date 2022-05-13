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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» готова тратить ради усиления центра поля

13 Мая 2022 • 20:16 Комментировать

«Бавария» работает над трансфером полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха, сообщает журналист Майк Вервейдж.

По информации источника, «мюнхенцы» увеличили своё предложение и теперь готовы заплатить 23 млн евро за молодого хавбека. 18 млн «Аякс» получит сразу, а оставшиеся пять придут в качестве бонусов. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшее время.

Гравенберх является воспитанником амстердамской команды. Его действующий контракт рассчитан до 2023 года.

В текущем сезоне 19-летний голландец провёл за клуб 42 матча во всех турнирах, в которых сумел забить три мяча и отдал шесть результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бавария Райан Гравенберх
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