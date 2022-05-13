Маттеус о Левандовски: «Если он не хочет играть в «Баварии», он должен уйти»

Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус раскритиковал игру нападающего клуба Роберта Левандовски в последних матчах.

«Я бы не стал его удерживать. Такие выступления влияют на всю команду. Игрок не может выйти на матч, как на прогулку. Неважно, сколько ты зарабатываешь, ты должен работать на команду», - сказал Маттеус.

Ранее сообщалось, что Левандовски хочет покинуть клуб, в то время как «Бавария» настаивает на том, чтобы форвард полностью отработал свой контракт до 2023 года.

В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 33 игры, забил 34 гола и отдал 3 результативные передачи.