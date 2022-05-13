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Чемпионат Германии. Бундеслига

Назван главный раздражитель Левандовски в «Баварии»

13 Мая 2022 • 12:45 Комментировать

Между лидером атаки мюнхенской «Баварии» Робертом Левандовски и главным тренером Юлианом Нагельсманном возникли разногласия.

Как сообщается на страницах Sport1.de, польский голеадор выразил недовольство тактикой, которую выбирает специалист. Также Роберта не устраивают тренировки Нагельсманна. По мнению нападающего, тренер сильно перегружает подопечных.

В СМИ уже начали ходить слухи о возможном уходе Роберта из «Баварии». Клуб не против продажи поляка и рассчитывает выручить с его трансфера 35-40 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Левандовски 49 голов в 45 матчах.

«Бавария» приняла решение по трансферу Левандовски

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Юлиан Нагельсманн
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